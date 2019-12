Facundo Arana y Romina Gaetani, Foto Polka

Todo comenzó en abril pasado cuando Facundo Arana (47) sorprendió con un mensaje sobre Romina Gaetani (42). En un posteo de Instagram, el actor dio a entender que su colega había sufrido adicciones.

"Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar", escribió Arana en ese entonces y comparó a la actriz con Janis Joplin y Amy Winehouse, quienes murieron víctima de sus adicciones.

"No creo que le guste lo que escribo. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades, Punga. El mundo te queda chico, pero te quedaste...", añadió.

Ahora, Romina Gaetani hizo referencia a aquel posteo y hasta brindó una enigmática declaración: “No me molestó. Cuando hubo cosas que me han molestado, le he parado el carro y lo he hablado, por eso digo que lo conozco’’, dijo en diálogo con CNN Radio.

“Habría que preguntarle a Facundo qué quiso decir, no volví a hablar, lo conozco, he tenido varias charlas con él, lo conozco y no hace falta levantar el tubo, no me modificó, ni me ofendió’’, añadió.

Sobre su supuesta adicción expresó: "Es algo que él cree que vio. Él sabe quién soy, y yo sé quién es él, después que él se haya ido de boca creyendo que me vio morir, es como toda una ensalada rusa. Raro lo que quiso poner y eso habla más de él que de mí’’.