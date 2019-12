Desbarataron banda y decomisaron autos de alta gama, CANAL 26

Doce personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización dedicada al lavado de activos, luego de 38 allanamientos realizados en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, fueron decomisados autos y motos de alta gama y de colección, más de 3 millones de pesos y cerca de 37 mil dólares.

La causa se inició en marzo pasado, a raíz de un reporte sospechoso emitido por la Unidad de Investigación Financiera debido a la compra de dos propiedades. Por este motivo, la Fiscalía Federal 1 de Morón ordenó investigar a un hombre con presuntos vínculos con una organización mafiosa italiana, cuyos miembros fueron condenados por tráfico de estupefacientes en Italia por la Fiscalía Antimafia de Trento y por lavado de activos de origen ilícito en Valencia, España.

Noticias relacionadas

Tras la pesquisa iniciada por los Agentes Federales del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, se pudieron identificar los eslabones de un clan familiar que operaba en el país y se comprobó la compra de inmuebles, autos de alta gama, motocicletas y lanchas, aparentemente con dinero proveniente de la comercialización de drogas en Argentina y el exterior.

Your browser does not support the video element.

Por su parte, los investigadores también determinaron que uno de los socios de la organización criminal era propietario de varias estaciones de servicio en las que adulteraba gasoil y por vía de un by pass sustraía gas natural para posteriormente comercializarlo a precio de mercado sin que quedara registro en el medidor, informaron fuentes policiales.

A partir de las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón, a cargo de Pablo Barral, ordenó 38 allanamientos que se llevaron a cabo en Puerto Madero, en barrios privados de la zona oeste y norte del Conurbano bonaerense y en la ciudad de Zárate.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas doce personas -nueve hombres y tres mujeres- acusadas de integrar la banda y se secuestraron autos y motos de alta gama y de colección; una lancha; joyas; cerca de 3.470.000 de pesos en efectivo; 36.800 dólares; elementos informáticos y de comunicación.