Un hombre murió y otros dos resultaron gravemente heridos en Villa Ballester después de que la moto en la que escapaban fuera embestida por un patrullero de la Policía Bonaerense.

Los tres hombres, de 31, 26 y 25 años, escapaban a toda velocidad en una moto que habían robado y las cámaras de seguridad del distrito pudieron hallarlos después de que la víctima hubiera llamado al 911.

El dramático accidente ocurrió en el cruce de las calles Mar del Plata y Profesor Aguer, después de que los tres hombres, que robaron la motocicleta Yamaha FZ roja en la vecina localidad de José León Suárez, fueran alcanzados por la Policía. La motocicleta impactó contra la parte derecha del patrullero y los tres hombres salieron despedidos y cayeron contra el pavimento.

El delincuente identificado como Alejandro Reynoso Monte, de 31 años, murió como consecuencia de los golpes recibidos en la caída. Los dos cómplices, Francisco Núñez de 25 años, y Sebastián Acosta de 26, fueron detenidos y trasladados al hospital Eva Perón, donde quedaron internados con politraumatismos.