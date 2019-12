Calu Rivero ahora se llama "Dignity" y vive en Brookling.



La influencer Calu Rivero dejó la Argentina y se instaló en Brooklyn para estudiar y trabajar. Vive una etapa diferente en los Estados Unidos, luego de denunciar que Juan Darthés la había acosado. Este fue el puntapié inicial para que otras colegas suyas, como Thelma Fardin, Anita Co y Natalia Juncos, también hicieran graves acusaciones contra el actor.

Calu se cortó el pelo y se cambió el nombre, como parte de una transición que comenzó a partir del momento que dijo “basta” y salió a contar su verdad para sanar. Seis años después de haber trabajado en Dulce Amor, explicó que renunció porque su compañero de elenco se sobrepasaba durante las grabaciones.

“Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity”, escribió Calu en un mensaje junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram con el pelo súper corto. El nuevo look se lo hizo la estilista Jehnna Foster.

“Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo”, finalizó la modelo.

Calu relató por qué decidió que la palabra dignidad sea parte de su identidad: “Una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Es una nueva parte de mi identidad porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Soy una abanderada del respeto, combato el maltrato y la violencia en todas sus formas. Mi dignidad me salvó”.

Tapa de Revista Hola.

Carla Soledad Rivero nació el 5 de abril de 1987 en Recreo, provincia de Catamarca. A los seis años se mudó con su familia a Córdoba. Ahí fue donde nació el apodo de Calu, cuando con su hermana mayor, Marou, veían la telenovela chilena Tic tac. En esa ficción, había un personaje llamado Calú (sí, con acento) y su hermana la empezó a llamar así.