Sergio Massa y Alberto Fernández

Alberto Fernández volvió a elogiar a Sergio Massa y aseguró que es el dirigente que "más se preparó para ser presidente" al tiempo que afirmó: "Argentina le dará la chance".



El Presidente electo participó de la reunión de diputados peronistas en la que estuvieron presentes todos aquellos legisladores que formarán parte del Frente de Todos.

“Le doy una mala noticia a los que hace semanas nos quieren hacer pelear: aprendimos. Nos queremos. No nos vamos a dividir. Cuando pasó eso, salió un Macri y no puede volver a pasar”, expresó.

En tanto, Alberto Fernández también se refirió a la figura de Máximo Kirchner quien será el presidente del bloque en la Cámara Baja: "Es un orgullo que presida el bloque”.