El saltante le disparó tres tiros al dueño de la pizzeria.

Un famoso local de pizzas de Haedo fue robado por tres delincuentes que ingresaron de una manera violenta. Según los testigos del lugar, los jóvenes de no más 20 años, estaban drogados, saltaban de un lado al otro y a los gritos amenazaban a los presentes.

Primero le quitaron las pertenencias a un cliente que se disponía a retirarse y luego, el que estaba más violento, le disparó en la pierna al dueño del lugar dejándolo herido.

Si bien el hombre sintió el impacto y comenzó a caminar con dificultad, no se movió del lugar, hasta que los delincuentes vaciaron la caja fuerte y se retiraron, a los tiros y sin dejar de amenazar a los presentes.

Noticias relacionadas

Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad que dispone el lugar y pudo verse el momento del impacto.