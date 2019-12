Ricky Martin es uno de los personajes más influyentes en Instagram.



Ricky Martin es dueño de un estilo único e inigualable y acostumbrado a incendiar las redes sociales con sus sensuales fotografías, que incluyen sugerentes desnudos o frases hot, esta vez Ricky Martin fue furor al compartir un video en el que se lo ve muy relajado probándose un traje para un evento.

En medio del video el cantante se toca sus partes íntimas y después se hace el distraído mientras se termina de arreglar para una fiesta donde lucirá el traje Dior.

En su cuenta de Instagram, en la que superó los 13 millones de seguidores, Ricky Martin suele subir fotos posando en producciones, semi desnudo en su casa o elegante en eventos.

Si bien su carrera comenzó cuando era joven, a sus 47 años sigue lanzando éxitos musicales. Su último tema lo publicó hace tres semanas en su cuenta de Youtube: Cántalo. Junto a Residente y Bad Bunny ya alcanzaron los 3,5 millones de reproducciones.