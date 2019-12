Ansaloni, Avila y Carambia.

Cuando Lorenzo Borocotó cambió de partido, a su actitud se la bautizó como "Borocotazo". Por estas horas, se conocieron los tres casos de "Borocotazo", cuando a través de su Twitter, Cristian Ritondo los mencionó en sus redes.

Ritondo expresó: "Lamento que los diputados Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, electos por la boleta de Juntos por el Cambio, hayan decidido no formar parte de este espacio. Estoy seguro de que juntos hubiésemos trabajado muy bien por el bienestar de todos los argentinos". Siendo aún ministro de Seguridad bonaerense, el electo jefe del bloque PRO dio a conocer una noticia que lo amargó y hasta dijo que eran "estafadores, por no responder al deseo de sus votantes".

Según se cree en el mundo de la política, la negativa de Mauricio Macri a permitir una escisión del bloque PRO, impulsada por Emilio Monzó, podía derivar en una fuga de funcionarios dentro del macrismo. "No hay lugar para Borocotó, para estafar el voto", decía Ritondo antes de la situación ocurrida por estas horas.

Lamento que los diputados Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, electos por la boleta de Juntos por el Cambio, hayan decidido no formar parte de este espacio.



Estoy seguro de que juntos hubiésemos trabajado muy bien por el bienestar de todos los argentinos. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 4 de diciembre de 2019

¿Quiénes son Ansaloni, Avila y Carambia? Se trata de tres funcionarios que fueron electos en 2017, cuando la alianza aún se llamaba Cambiemos. En su cargo estará hasta 2021, pero en el período que inicia en la Argentina desde este 10 de diciembre de 2019, decidieron sumarse al interbloque Unidad y Equidad Federal, junto a legisladores de otras provincias. El cuestionamiento es si funcionarán como el plus que necesita el Frente de Todos ¿para conseguir quórum y sacar leyes a demanda?

Se sabe que ya hay tres diputados del nuevo grupo que ya cerraron un acuerdo con el kirchnerismo. Son los misioneros del Frente de la Concordia, aliado del senador Maurice Closs, que será vice en el Senado en el marco de ese acercamiento. Casi no hay dudas de que votarán en sintonía con el Frente de Todos.

Este es el perfil de los ex PRO:

Pablo Ansaloni: Un gremialista al que no invitaban a los actos. Hace dos años estaba en la lista de diputados nacionales en Provincia que encabezó Graciela Ocaña, en la histórica elección en la que Cambiemos derrotó a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Se unió tras el acuerdo de Mauricio Macri con el sindicalista que más apoyo le brindó a su carrera política, Gerónimo "Momo" Venegas (fallecido titular de las 62 Organizaciones, murió en junio de 2017). Ansaloni formaba (y aún también figura) parte del Partido Fe. Desde el entorno político aseguran que Vidal "lo ignoró siempre" y que cuando murió "Momo" Venegas "ni lo invitaban a los actos".



Beatriz Avila: En su caso, en Twitter, fue apuntada como "traidora" pero dice que seguirá siendo "anti K". En las redes circula la imagen de la boleta que compartió con José Cano hace dos años. Se la ve sonriente al lado del referente radical, aunque ella pertenece al Partido de la Justicia Social. Pareja de Germán Alfaro, intendente de la capital provincial y quien en la elección municipal se había desligado muy fuerte de Macri. En el entorno de la diputada aseguran que "seguirá siendo opositora a Juan Manzur en Tucumán y a Alberto Fernández en la Nación. No dejó sus convicciones por Manzur y menos por Marcos Peña y sus trolls".

Antonio José Carambia: su caso tiene puntos en común con el de Avila pero su apellido quedó como el que llevó a Macri a la Justicia. Fue electo diputado en 2017 por Santa Cruz. Tiene un hermano candidato a intendente que, como Alfaro en Tucumán, también buscó desligarse de la figura de Macri. Pero en su caso, José María Carambia (jefe comunal de Las Heras y líder del partido vecinalista Movere), directamente fue a la Justicia para que le saquen al Presidente de la boleta. Fue cuando acusó a un apoderado de haberlo traicionado para favorecer a Juntos por el Cambio. Ahora su hermano Antonio ya no pertenece al bloque PRO, siguiendo los deseos de la familia.

¿Cómo queda diputados con estas partidas?: el bloque PRO en Diputados tendría 51 integrantes, más 47 de la UCR y 15 de la Coalición Cívica. El condicional es por la situación de al menos un par de diputados (Felipe Alvarez y Manuel Orrego) que se quedarán en el PRO si les permiten integrarse desde afuera de esa bancada. También el tucumano Domingo Amaya puso similares condiciones, algo que Macri le había negado a Monzó.

Así, estas fugas generan el descontento de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. A las caídas del PRO, se suman ganancias del Frente de Todos, partido que se encargó de hacer acuerdos con aliados provinciales y se encamina a sumar más de 120 diputados. Será importante y clave para llegar al 129 y tener garantizados quórum y mayoría en Diputados.