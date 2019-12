Sergio Massa asumió como Presidente de la Cámara de Diputados, Twitter Sergio Massa

La Cámara baja comenzó este miércoles a formalizar su nueva conformación con la jura de los 130 nuevos diputados y la designación de Sergio Massa como su presidente.

Tras la jura, el jefe del Frente Renovador agradeció a los presidentes de todos los bloques que respaldaron su designación como presidente de la Cámara y señaló que asumía esa "responsabilidad con humildad, ya que es un tiempo de aprender y de escuchar y trabajar codo a codo".

Más tarde y en diálogo con los periodistas, Massa afirmó que "hay que superar el fracaso y la frustración que representó este gobierno que termina".

"El desafío es superar la Argentina del desencuentro, superar la Argentina del abandono y volver a poner de pie a nuestro país a partir con trabajo y producción".

"El desafío es entender que la Argentina que empieza tiene que salir de la pelea y la descalificación", añadió.