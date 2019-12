Cristina Kirchner instó a los senadores del Frente de Todos a preservar la unidad, NA

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, se reunió este miércoles por primera vez con el bloque de senadores del Frente de Todos y los instó a mantener la "unidad", en un encuentro breve que no tuvo más definiciones que la incorporación de Adolfo Rodríguez Saá a la bancada.

Fue una presentación formal, según relataron algunos de los presentes, en la que no se habló de la agenda parlamentaria del próximo gobierno ni tampoco de las comisiones que deberán constituirse en los próximos días, sino que se valoró la unidad.

Tras ser presentada oficialmente por el jefe de la futura bancada oficialista, José Mayans, la próxima presidenta del Senado instó a los senadores a preservar "la unidad" y "no repetir los errores del pasado".

Con el paso del ex gobernador puntano, el Frente de Todos contará con 42 senadores, una mayoría que le permitirá no depender de acuerdos con la oposición y que acerca al futuro oficialismo a los dos tercios (48 bancas).

Al término de la reunión, el chubutense Alfredo Luenzo indicó en declaraciones a la prensa que fue un "encuentro muy cordial" y señaló que se vio reflejada la "diversidad muy amplia".



"Es una muestra de unidad que habla también de la situación en la que está el país, lo que nos obliga a deponer enfrentamientos y mezquindades", agregó Luenzo.

En el Senado todos aguardan que el presidente electo, Alberto Fernández, envíe al Congreso después de asumir el 10 de diciembre su paquete de proyectos, entre los que se destaca el Presupuesto 2020, que entraría por la Cámara de Diputados, que prevé aprobarlo el 20 de diciembre.