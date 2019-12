Magario con CANAL 26.

La vicegobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se refirió hoy al informe de gestión que presentó la gobernadora María Eugenia Vidal y aseguró que "muchos bonaerenses" pensaron "que hay dos realidades distintas".

"Cuando uno da ciertos números, obviando otros como déficit, deuda, o los compromisos de deuda que hay que afrontar este viernes por ejemplo, es porque se quiere dar una imagen que en la realidad no se observa", sostuvo.

Además, remarcó que la gobernadora "habla con orgullo del Fondo del Conurbano, pero se olvida de los recortes del fondo sojero y las obras que los vecinos de cada uno de los municipios se esfumaron".

Magario subrayó que "el verdadero informe sobre su gestión lo hizo la gente que eligió otro rumbo".

"Hoy el desempleo golpea al 14% de los bonaerenses. Con Axel (Kicillof) una de las improntas que le queremos dar a nuestro gobierno es el trabajo codo a codo con los intendentes y devolverle el protagonismo a las 135 intendencias, porque ellos son los que se ocupan y conocen sus distritos", agregó.