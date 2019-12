Cristina Kirchner y Gabriela Michetti, NA

La vicepresidenta Gabriela Michetti recibió este miércoles a su sucesora electa, Cristina Kirchner, para conversar sobre la transición en el Senado, en una reunión cordial en la que acordaron delegar al área de Protocolo todo lo relativo a la jura del 10 de diciembre.

La reunión se hizo en el despacho de la Presidencia del Senado que a partir de la semana próxima ocupará Cristina Kirchner y, según dejaron trascender cerca de Michetti, se dio en un clima amistoso, en el que ambas dirigentes hablaron más de temas personales que de política.

De hecho, a pesar de lo que se especuló en los últimos días, Michetti y Kirchner acordaron no abrir una discusión sobre la ceremonia del traspaso de mando que se realizará el próximo martes en el Congreso y dejarle el tema al área de Protocolo del Senado.

Noticias relacionadas

Respecto de la transición entre la administración actual y la próxima, las dirigentes decidieron que sea manejado por el secretario administrativo saliente, Helio Rebot, y María Luz Alonso, quien lo sucederá en ese cargo.

Your browser does not support the video element.

De esa manera, dejaron así atrás los cruces verbales y las chicanas políticas que protagonizaron en algunas de las sesiones de los últimos dos años.