Una pareja que ahora es buscada por las autoridades de la ciudad, fue captada teniendo sexo en diferentes estaciones del transporte local en plena hora pico de Nueva York.

El pasado martes se confirmó que, el hombre y la mujer había realizado actos sexuales en forma pública el pasado 22 de noviembre. Ambos mantuvieron relaciones sexuales en diferentes espacios del transporte público, se supo que uno de los puntos fue, la estación de Bowling Green cerca de las 9:30 p.m.



La denuncia original los ubicó realizando actos sexuales en la plataforma de la estación Bowling Green a las 9:30 a.m. del 22 de noviembre, a pocos pasos de la alcaldía de NYC y la sede central de NYPD.

Ahora la policía parece haber ubicado un video de la misma pareja repitiendo otro acto impúdico pocas horas después, alrededor de las 6:40 p.m., en Grand Central, en plena hora pico, en una de las estaciones más congestionadas del Metro de Nueva York.

🚨WANTED🚨for Public Lewdness on the "4" & "5" platform inside the Bowling Green 🚂 Station #BowlingGreen #Manhattan @NYPD1Pct @NYPDTD2 On 11/22/19 @ 9:30AM 💰Reward up to $2500👓Seen him? Know who he is?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/FQpLInAYwI