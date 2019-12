Choferes de la Línea 60 de colectivos realizan hoy un paro de 24 horas por "riesgo en los puestos de trabajo" y "un retroceso en las condiciones laborales", medida que acompañarán con una marcha a la sede de la Secretaría de Trabajo.



El paro comenzó a las 0:00 de este jueves, mientras que a las 10:00 los trabajadores harán una movilización a la sede de la cartera laboral ubicada en avenida Callao y Bartolomé Mitre, donde se brindará una conferencia de prensa.



De esta forma, los habituales usuarios de esta línea -que en sus distintos ramales comunica los municipios de Tigre, Escobar y San Isidro con el barrio porteño de Barracas- deberán valerse de otros medios de transporte para llegar a sus lugares de trabajo o de estudio.



"A pocos días de perder las elecciones, el gobierno de Cambiemos benefició al grupo DOTA con una readecuación empresaria. La misma supone un alto riesgo en los puestos de trabajo y un retroceso en las condiciones laborales", advirtieron en un comunicado los choferes de la Línea 60.



Según explicaron los delegados, "pese a no contar con las condiciones mínimas para realizar dicha adecuación, la empresa comenzó a ejecutarla el domingo 1 de diciembre, observándose que ni siquiera la cumplen como lo tienen estipulado".

"Además, a los usuarios les incrementa los tiempos de viaje por la quita de ramales y obliga a abonar dos boletos para realizar los mismos trayectos", agregaron.



E insistieron: "Continuaremos en estado de asamblea permanente y no descartamos futuras medidas de fuerza hasta que se restablezca el servicio normal y habitual de la Línea 60".