"El Muñeco" junto a D'Onofrio, NA

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, aseguró que Marcelo Gallardo cumplirá su contrato con la institución y permanecerá en el cargo de entrenador durante los próximos dos años, mientras se especula con la decisión acerca de su continuidad como en cada final de año.

“Gallardo va a estar en River hasta 2021”, confirmó el presidente de River, luego de ser premiado por el COA por su trayectoria como dirigente deportivo. “Va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están con ¿cuándo se va? Vi que iban a entrevistarlo una tarde y ya los titulares eran que Marcelo iba a renunciar. Si lo conocen a Marcelo en la vida de Dios va a hacer algo cuando tiene los desafíos por delante, así que apuntemos bien porque nos estamos equivocando”, insistió.

De esta manera, el Muñeco permanecerá los dos años que le quedan de contrato y continuará como entrenador de River hasta diciembre de 2021, fecha en la cual también finalizará su mandato presidencial.

Además, se refirió al mercado de pases. "El único caso es el de (Exequiel) Palacios, pero todavía no está firmado. Es cierto que Bayer Leverkusen vino a la Argentina. River no necesita vender a más nadie. Y con (Matías) Kranevitter no hablamos nada, es otra creatividad. Veo que inventan todos los días", agregó.

"Con este jugador si lo vendemos, ya es más que suficiente. No tenemos necesidad de vender más. No tenemos ningún interés, pero tenemos grandes jugadores. El problema es lo que te quieren comprar, porque ofrecen millones y vos no le podés cortar la carrera", cerró.