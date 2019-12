Un profesor de educación física fue desvinculado de un colegio de San Telmo luego de ser denunciado por abusar sexualmente de menores entre 3 y 5 años de edad.

Si bien los familiares de los menores reclaman la detención del acusado, el docente continúa en libertad. Los hechos se registraron en una escuela, María Auxiliadora, situada en la avenida Juan de Garay al 500. Evangelina Petrelli, representante legal, brindó detalles sobre la denuncia a los medios.

"La denuncia tiene varios meses, fue hecha el 30 de septiembre, cuando la familia se acercó al colegio ese día nos pusimos a disposición y de forma inmediata aplicamos el protocolo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes", expresó.



"El protocolo se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y consta de la separación inmediata del docente de cargo, se da aviso a las autoridades correspondientes en caso de que no estén al tanto. Hicimos dar conocimientos a autoridades privados y al consejo de niños, niñas y adolescentes", agregó.

"Hubo dos denuncias que acusaron al mismo profesor, la denuncia hoy por hoy sigue su curso. En la fiscalía continúan con la investigación, el colegio no tiene acceso a la causa", manifestó.

"Nosotros nos comunicamos con todas las familias de la institución, hicimos reuniones con alumnos, hubo algunas familias que pidieron otro tipo de reuniones y se trabajó con especialistas de afuera que están al tanto del caso. La clave está en que los protocolos se apliquen de manera correcta y de forma inmediata", aseveró.

"Es la primera vez que en la institución pasa algo así, esperamos que haya justicia y verdad y poder acompañar de mejor forma posible a los alumnos y familias", cerró.