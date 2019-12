La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena de seis años y medio de prisión por el delito de violación del futbolista Alexis Zárate.

Los jueces de la Corte provincial Luis Genoud y Eduardo Pettigiani, y la jueza Hilda Kogan, rechazaron el recurso interpuesto por la defensa de Zárate y así confirmaron la condena por el delito de abuso sexual agravado contra Giuliana Peralta.

La abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, dialogó con los medios en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora y pedirá la detención inmediata del futbolista en el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora.

"La defensa intentará ganar tiempo, lamentablemente en este caso no se violó ninguna garantía constitucional. La defensa no entiende que se modificó la jurisprudencia, se hacer valer la declaración de la víctima y eso es lo que les molesta", expresó.

"Hay innumerables mensajes de textos, pidiendo que no se haga la denuncia. Alexis Zárate es un abusador", comentó.

La víctima está Tribunales, esperando que sea oída y que el juez entienda que esto es violencia institucional. Hoy o mañana, la detención se va a cumplir, Zárate tuvo privilegios", cerró.