Angie Balbiani ahora y durante Rebelde Way

"Rebel Way" fue una de las tantas tiras de gran éxito que produjo Cris Morena, la misma contaba las aventuras de adolescentes de un colegio de buen pasar y las relaciones y romances entre ellos. Hace poco se conoció la noticia de que la misma sería emitada en Netflix y muchos mostraron su felicidad.



Luego de la noticia, una de las protagonistas de la tira brindó el lado oscuro de la novela al comentar su pésima experiencia. Ángeles Balbiani, panelista de "Intrusos" y reconocida amiga de Pampita, afirmó haber sido "blanco de burlas" por su peso.



Balbiani contó que no sólo sufría por su sobrepeso con la cámara encendida, denunció que había compañeros que detrás de cámara se reían de ella aunque prefirió no dar nombres.



“Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal. En ese momento, solo pude contárselo a mi familia. No hablé con la gente de la producción del ciclo. Trataba de que no me importara”, contó.



"Había gente que en la calle me mostraba cariño y otra que me gritaba y sentía bronca porque se mostraba una parte de ellos que no querían que se viera”, cerró.