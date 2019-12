Ex Secretario de Salud, NA

Adolfo Rubinstein volvió a referirse al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que derivó en su abrupta salida de la Secretaría de Salud. Si bien celebró que Ginés González García vaya a restituir la resolución, sostuvo que “hubiera querido que sea una decisión de nuestro Gobierno”.

"Me parece una muy buena noticia la restitución de protocolo sobre aborto no punible. Lamento un poco que haya salido en nuestra gestión. Se le dio demasiado peso a cuestiones formales y no a la cuestión de fondo", comentó en diálogo con RADIO LATINA.

"Este protocolo le daba entidad jurídica a un protocolo para cómo deben proceder los médicos en caso de realizar un aborto que está permitido dentro de la ley. La realidad es que todabvía estaba sujeta a una interpretación de cada provincia, había médicos que no sabían cómo proceder", expresó.

"Había ciertas dudas sobre si lo que hacían era bueno o malo, tras terminar el debate en el Congreso sobre la legalización del aborto había cosas por resolver. Si vemos los casos resonantes que hubo a principio de este año que se dan todos los días, había que implementarlo", comentó.

"Después de las elecciones no había dicho nada, pero era algo que sabían que haría. Yo lo hice de buena fe, tenía las competencias legales para realizarlas porque era un tema de salud y había que darle garantía a las mujeres. No pensé que había repercutido tanto políticamente porque era algo de salud", agregó.

“Me siento muy cerca de Ginés, más allá de que él sea peronista y yo radical, compartimos los mismos principios y valores. Estoy contento que reponga el protocolo”, resaltó al futuro ministro.