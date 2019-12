Protestas en París, REUTERS

Trenes, metro, autobuses, escuelas públicas, hospitales, recolección de desechos: millones de empleados del sector público y privado hacen huelga hoy en Francia contra la reforma de las jubilaciones que impulsa el presidente Emmanuel Macron.

Casi 250 marchas y manifestaciones están previstas en todo el país: un "jueves negro", como lo bautizaron los medios franceses, que podría prolongarse durante días o semanas.

En París, donde se temen ataques de "chalecos amarillos" radicalizados y vándalos, para vigilar la marcha que comenzará a las 13.

A las 00 locales se desplegaron 6. 000a gentes. El país funciona a media máquina, con muchas actividades parciales o suspendidas. También la Torre Eiffel cerró sus puertas.

En un comunicado la compañía Sete que gestiona la Dama de Hierro anunció que hoy el personal "no es suficiente para abrir el monumento en condiciones de seguridad y acogida óptimas para el público".

La explanada bajo la torre, en cambio, sigue siendo accesible en forma gratuita.

Macron se juega el resto de su quinquenio en la reforma previsional.

Algunos temen una repetición de las grandes huelgas de 1995, cuando el país quedó paralizado durante tres semanas, hasta Navidad, con dos millones de trabajadores en la calle y finalmente la renuncia del entonces premier Alain Juppé y la disolución del parlamento.

Según las primeras cifras, el movimiento de protesta tendrá mucho apoyo y el porcentaje de anulación de los trenes llega al 90%.