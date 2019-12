Fernández presentará Gabinete mañana por la tarde, NA

A un días de anunciar el Gabinete completo, el presidente electo, Alberto Fernández, continúa con el pulido final del su equipo, en el que se confirmó a Mario Meoni como ministro de Transporte.



La presentación será mañana, a las 18, en las oficinas de Fernández en Puerto Madero y hay muchoa expectativa ya que también dará una conferencia de prensa.



En total habría veinte ministros y tres secretarios con rango de ministro, coordinados por el próximo Jefe de Gabinete: Santiago Cafiero.



El ex intendente de Junín se quedó con el estratégico puesto en la cartera de Transporte y sumó un lugar en el Gabinete para los dirigentes cercanos al flamante presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



El periodista político, Sebastián Dumont, brindó más detalles en CANAL 26 sobre el Gabinete que se anunciará mañana por la tarde: "El ministerio de Agricultura tendrá un amplitud que no tuvo antes, uno que no tuvo durante la época de Macri".

"Una de las primeras medidas que se tomaría es una modificación en la alícuoata en las retenciones. También en las últimas fuerzas se habló del próximo ministro de Transporte y es el de Mario Meoni, se interpreta que esto será una señal a Sergio Massa", expresó.

"Las grandes preguntas son quiénes serán ministros de Economía y Producción, hoy por hoy se habla de Kulfas y Martín Guzmán. Guzmán está en Estados Unidos y ya tiene en agenda reuniones por el tema del pago de la deuda", agregó.

En cuanto al ministerio de Hacienda, aún hay incógnitas aunque se manejan nombres como el de Martín Abeles, director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Buenos Aires, y Martín Guzmán, colaborador del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.



También hay dudas para quién será el próximo ministro de Agricultura, el candidato más fuerte para el cargo era hasta la semana pasada Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura aunque asoma el diputado Luis Basterra, expresidente de la Comisión de Agricultura.



Luego de que este martes el líder de Camioneros, Hugo Moyano, le pidiera por Guillermo López de Punta para ese cargo, Fernández se decidió por Meoni, socio histórico del titular del Frente Renovador.



También se confirmó el miércoles la designación de la diputada nacional Victoria Donda al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Según supo NA, la legisladora estuvo esta tarde en las oficinas de Fernández en Puerto Madero, donde se ratificó su puesto en el organigrama.



También pasó por el edificio el diputado nacional Daniel Scioli, designado como próximo embajador en Brasil, donde representará al país ante la administración de Jair Bolsonaro.



Otro de los "seguros" ratificado fue el diputado nacional Eduardo "Wado" De Pedro como ministro del Interior, un cargo estratégico en el que tendrá relación con todos los gobernadores.

En la lista de los confirmados están también Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete), Felipe Solá (Cancillería), Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y Matías Lammens (Turismo y Deportes).



Además suenan otros nombres posibles, pero sin confirmar: Tristán Bauer (Cultura), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Julio Vitobello (Secretaría General). Desde hace un par de semanas también se sabe que Fernández tendrá como jefe de asesores al expresidente del PJ porteño Juan Manuel Olmos.



El Ministerio de Seguridad podría estar a cargo de la antropóloga Sabina Frederic, integrante de Agenda Argentina, Juan Pablo Biondi será el vocero presidencial y que Francisco Meritello ocupará la Secretaría de Medios.