La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtió en uno de los temas principales para el gobierno de Alberto Fernández en materia económica luego de asumir el próximo 10 de diciembre.

Todd Martínez, Director de Ratings Soberanos de Fitch para América Latina, aseguró que la perspectiva de la nota para la deuda soberana local (actualmente CC) difícilmente se modifique en tanto no se avance en una renegociación.

El analista se mostró expectante por conocer cuál será el Gabinete de Fernández. “Diciembre suele ser un mes convulsionado en Argentina”, dijo el norteamericano.

Según el analista, los “incentivos” del FMI están “algo alineados” con el nuevo gobierno, “a pesar de que ha sido más crítico que la gestión anterior”. Asimismo, respecto a los bonistas privados observó “difícil que haya un canje muy amistoso sin el aval del Fondo”, al tiempo que consideró que una quita o reducción de los intereses en la negociación de la deuda “sería mejor para la calificación de Argentina”.

Ante la consulta de cómo impacta en nuestro país el cambio de autoridades del FMI, Martínez aseguró: “El cambio de autoridades del FMI para nosotros no está claro si significa algo concreto en términos del programa, sólo podemos especular qué está pensando el Fondo porque han sido muy callados, pero creo que los incentivos del gobierno entrante están más alineados con el FMI en esta coyuntura. Ya no le conviene al Fondo pedir un ajuste fiscal muy severo, sabe que no hay apetito político para eso, y no necesariamente sería económicamente deseable. Si no hay mucha suerte en el lado económico, por vientos de cola externos, tiene que haber un sacrificio de algún lado, y si no viene de un ajuste fiscal del gobierno probablemente tiene que venir de una quita de los bonos privados, así que tiene que haber alguna válvula de escape, eso sería lo más factible. En ese sentido vemos los incentivos del Fondo monetario algo alineados con el gobierno entrante, a pesar de que ha sido más crítico”.

En cuanto a la calificación argentina, el director de Fitch detalló: “En este momento nuestra calificación dice algo muy obvio para todo el mundo, es una calificación CC, lo que significa que es probable una de dos cosas: que el canje que quiere lograr el Gobierno sea un canje forzoso, o sea que es necesario para evitar un default que va a involucrar una reducción en los términos para los acreedores, pero también podría significar que antes de que se logre eso, haya un default. Algo más interesante va a ser qué pasa con la calificación después del canje, a dónde podría subir. Para nosotros un canje que involucre una quita o reducción de intereses, sería mejor para la calificación de Argentina, porque significa que van a salir con una hoja de balance mejor. Así que en este momento pensamos que con un canje un poco más integral, con mucho alivio para el Gobierno, sería una mejor calificación, pero en todo caso sería una calificación bien baja”.

Por último, analizó los desafíos económos del gobierno de Alberto Fernández: “Tiene tres cosas súper importantes para hacer y su secuencia no está clara, porque cada una depende de la otra, así que no sabemos cuál tiene que venir primero. Elaborar un plan económico bien claro, porque hasta ahora ha sido una incógnita. Creo que hubo más pistas respecto a cuál será su política exterior, que en su política interior y económica, y eso va a ser clave para cualquier exitosa negociación con los acreedores y con el Fondo. Pero también el Gobierno también debe tener una idea de cuánto financiamiento podría tener tal vez del Fondo, dice que no lo quiere pero también podría ser una fuente de financiamiento para elaborar ese plan económico. Esas tres cosas serían las más urgentes: elaborar el plan económico, la negociación con el FMI y con los bonistas. También obviamente es cómo sacar la economía de esta recesión, y eso va ser muy desafiante porque Alberto habla de un modelo basado en el consumo y esto requiere poner más plata en los bolsillos de la gente, pero sin un plan económico no está claro de dónde van a salir esos recursos, si de aumento de impuestos o de financiamiento del Banco Central”.