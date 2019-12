Black Friday, polémica por título de tapa de diario en Italia

El fútbol italiano vive una ola de racismo en las canchas con jugadores que sufren domingo a domingo los hostigamientos de público racista en las canchas.

El racismo se no mide y la discriminación las reciben jugadores de la talla de Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly y Mario Balotelli.

Ante eso, Corriere dello Sport publicó una polémica tapa que fue muy criticada en las redes sociales y hasta la Roma, uno de los grandes del Calcio, lo repudió en su cuenta de Twiiter.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH