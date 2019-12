Mauricio Macri en su balance de gestión, CANAL 26

El presidente Mauricio Macri afirmó que el país "está mejor que hace cuatro años" y si bien reconoció que "hubo muchas dificultades que no pudimos resolver", se registró "un antes y un después para la República, con una democracia más fuerte y sólida, nuestra prensa es más libre, nos integramos al mundo y estamos más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico".

"Hoy nuestro país es muy diferente a aquel de diciembre de 2015. Tenemos una democracia más sólida, la Justicia es más independiente, nos integramos al mundo estamos más seguros frente al delito y el narcotráfico", enumeró el Presidente en un balance de gestión en su primera cadena nacional.

A su vez, sostuvo: "En estos cuatro años cambiaron muchas cosas en nuestra vidas. Tuvimos muchas dificultades que no pudimos resolver y muchos avances que los argentinos hemos logrado".

También dijo que "durante estos años muchísimas personas me pidieron que hiciera una cadena para contar cómo recibí el país y no lo hice. Creo que es mas constructivo hacerlo hoy".

Macri destacó que durante su gestión bajó a casi la mitad el kilómetro de ruta de lo que costaba durante el kirchnerismo, etapa de la cual remarcó que todo era "corrupción".

También sostuvo que en los últimos cuatro años se bajó el precio del kilómetro de ruta de "4,7 millones a 2,5 millones".

"Después de una década en que la norma era todo lo contrario, era corrupción", subrayó Macri.

El presidente se lamentó por "no" haber podido "recuperar" a la Argentina "de la crisis económica que empezó hace un año y medio", y afirmó que en diciembre de 2015 recibió un país en el que "la energía estaba en una situación dramática".

"En muchos aspectos importantes estamos mejor que hace cuatro años. Los resultados de las mejoras económicas no llegaron a tiempo, lamento que no nos hayamos podido recuperar de la crisis económica que empezó hace un año y medio", enfatizó Macri en cadena nacional.

El jefe de Estado manifestó: "Recibimos un país sin energía e infraestructura vieja. La energía estaba en una situación dramática, sin energía y con cortes de luz. Todos esos problemas están arreglados. Dejamos un país con más energía y en marcha".

Macri resaltó además que "durante estos años" al frente del país "jamás" criticó "a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta".

“Durante estos años jamás critiqué a un periodista por difundir una información que consideraba incorrecta", destacó el mandatario en su primera cadena nacional, al repasarlo que consideró sus logros de gestión.

Y agregó: "Ser Presidente fue un honor, intenté en todo momento estar al servicio de todos, tratando de resolver los problemas nuevos y los más antiguos".

Macri afirmó que su gestión recibió en diciembre de 2015 "un INDEC que manipulaba y escondía la información", y resaltó que el próximo 10 de diciembre dejarán "un Estado que dice la verdad y no esconde la información a los ciudadanos".

"Recibimos un INDEC que manipulaba y escondía la información. Había estadísticas falsas en muchas áreas como educación y seguridad. No se imaginan lo difícil que fue tomar decisiones", enfatizó.

El jefe de Estado aseguró que después de 4 años de gestión dejan "un INDEC con estadísticas", y "un Estado que dice la verdad y no esconde la información a los ciudadanos".

El presidente sostuvo que va a "demostrar desde la semana que viene que se puede hacer una oposición de una manera constructiva, siempre pensando que es lo mejor para los argentinos".

Por otro lado, aseguró: "Recibimos estadísticas falsas en Educación y Seguridad, no saben lo difícil que fue tomar decisiones sin información".

Al respecto remarcó que su gestión deja "un Indec creíble y profesional", mientras que recordó que hay "un proyecto para consolidar la independencia" del organismo, y agregó: "Confío en que el Congreso lo apruebe el año que viene".

Macri reconoció que no se va "satisfecho con el resultado de la economía, ni con la lucha contra la pobreza", pero destacó que "hoy estamos mejor preparados para crecer".

"No me voy satisfecho con el crecimiento, ni la lucha contra la pobreza. En 2015 enfrentamos una situación delicada y en dos años tuvimos éxito pero en 2017 nos pusimos en una situación frágil con la sequía y la falta de financiamiento entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos", admitió.

Agregó que "la economía empezaba a despertarse, creció 2 por ciento en julio, pero después vinieron los resultados de las PASO y por el miedo de los argentinos que salieron a vender sus pesos y todo esto nos hizo retroceder varios casilleros".

"A pesar de estos resultados, trabajamos mucho para ordenar nuestra economía y una parte de ese camino está hecho. El próximo Gobierno se va a poder apoyar en las reformas para volver a crecer", cerró.