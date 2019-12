Una avioneta cayó esta noche sobre el techo de una vivienda en el partido bonaerense de San Fernando por causas que se investigan, aunque no se registraron heridos.



Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 23:15 cuando el piloto de la aeronave perdió el control de la misma y se incrustó en una casa situada en la calle Charlin 146 de ese distrito del norte del Conurbano.



EL ruido del impacto provocó que los vecinos salieran asustados a la calle y allí vieron a la avioneta incrustada contra el techo de la vivienda.



El piloto resultó lastimado pero se encuentra en buen estado de salud, informaron fuentes policiales.



En el lugar trabajaban Bomberos de San Fernando, bomberos de la policía Federal, Policía Local y el Comando de Patrullas San Fernando de la fuerza bonaerense, además de servicios médicos.