Un joven de 20 años fue asesinado de un tiro en el pecho, aparentemente durante una pelea ocurrida a la salida de un boliche, y su cuerpo fue arrojado en la localidad de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón. IMÁGENES SENSIBLES.



Según informaron fuentes policiales, el cuerpo del joven baleado fue arrojado en las primeras horas de la mañana desde un auto ante una ambulancia de un servicio privado estacionada en Rivera Indarte y Paraguay, de esa zona del oeste del Gran Buenos Aires.



"Tomá, esto es para vos", señaló el personal de la ambulancia que le dijeron los dos ocupantes del automóvil Peugeot 308 de color gris desde el cual fue arrojado el cadáver.



El cuerpo, que no presentaba documento de identidad, tenía signos de haber recibido un disparo en el hemitórax izquierdo, sin orificio de salida.



Posteriormente, una vez que fue llevado a la Morgue Judicial, se pudo establecer que cadáver pertenece a Ezequiel Ernesto Moya, un joven oriundo del distrito de Lanús.

Noticias relacionadas

En el caso intervino el fiscal Mario Ravizzini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 17, del Departamento Judicial de Morón.

Se conoció un video donde se ve que Moya es golpeado por tres hombres. Recibe patadas y trompadas mientras está indefenso en el suelo hasta que en un momento se producen los disparos. No se aprecia quién efectúa los tiros, pero se advierte que uno impacta en el joven.

Los jóvenes que golpearon a Moya se escaparon en el Peugeot gris. Antes de irse, cargaron el cuerpo para luego dejárselo a los médicos.

VIDEO DE LA AGRESIÓN, IMÁGENES SENSIBLES