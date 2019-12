Hoy se celebra el Día del Productor

El 6 de diciembre se celebra el Día del Productor de Radio y Televisión en Argentina. La fecha se eligió en honor al nacimiento, en 1912, de la periodista, conductora y pionera de la radio y la televisión argentina, Paloma Efrón, más conocida como “Blackie”.

"Blackie" fue la decana de las periodistas en vivo, con Cita con las estrellas, que la llevó a dirigir Canal 7 con Cecilio Madanes.

Paloma "Blackie" Efrón

Además se dedicó a la producción de programas como Odol Pregunta o Titanes en el ring. Fue parte de Tato Bores, Diálogos con Blackie, La mujer y la tarde, y Domingos estelares, entre muchísimos otros.

Noticias relacionadas

Su programa más famoso fue Volver a vivir (versión argentina del programa de la televisión estadounidense This is your life). En 1976 retornó a la TV argentina como conductora del ciclo La mujer, que se emitía por Canal 9.

Murió a los 64 años de edad el 3 de septiembre de 1977 y desde 1997 una plazoleta en Buenos Aires lleva su nombre. En homenaje a ella, se festeja el día del productor de radio y TV.