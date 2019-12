Los sindicatos de la Unión Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y el Asociación Personal Aeronáutico (APA) estaban llevando adelante una medida de fuerza esta mañana que afecta a todos los vuelos de la empresa LATAM. Los pasajeros se mostraron molestos e indignados por la falta de información ante la medida sorpresiva.



Según le confirmaron a NA fuentes aeroportuarias, el paro de los dos sindicatos se mantendrá durante 24 horas y si la Secretaría de Trabajo no convoca a una conciliación obligatoria "no hay ninguna posibilidad de que se levante".



"La medida de fuerza es por la inexistencia de aumento de sueldo y de paritaria correspondiente al año 2019", le dijo a NA Marcelo Uhrich, secretario de Prensa UPSA.

Una pasajero se dirigía a Salta para visitar a la virgen, expresó: "Nadie nos dijo nada, nadie nos avisó. Estamos desde las 5:00 acá y sin información".



"El holding en su filial LATAM ARG se opuso a nuestra propuesta y aseguro que el aumento que se acuerde será abonado a partir de diciembre al comenzar la negociación paritaria. Pero ha llegado el momento de iniciar las conversaciones y la empresa no se sienta en la mesa para negociar con las partes, faltado a su palabra", explicó Uhrich.



"No encontramos otra salida que iniciar medidas gremiales de acción directa, al haberse agotado las instancias de diálogo ya que la empresa a la fecha se niega a negociar con estas asociaciones sindicales", completó.

Por ahora la empresa LATAM solo canceló cinco vuelos que debían partir del aeroparque Jorge Newbery. Los mismos conectaban la Capital Federal con Córdoba, Bariloche, Tucumán, Salta e Iguazú.



Los vuelos que tendrían que salir a partir de la media mañana de este viernes de LATAM por ahora no fueron cancelados.



Desde los sindicatos creen que todavía la empresa no canceló los vuelos pese al paro decretado por 24 horas porque estarían esperando una intervención de la Secretaría de Trabajo y que se dicte la conciliación obligatoria.



"Nosotros siempre fuimos respetuosos de todas las decisiones que se tomen y si se dicta la conciliación obligatoria la acataremos. Es más, esperamos que se tome esta medida porque así la empresa no tendría otra alternativa que sentarse a negociar", apuntó Uhrich.