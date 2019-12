River campeón de la edición 2018, NA

Luego de que River finalice su partido de Superliga ante San Lorenzo en el Monumental, vivirá una fiesta a un año de la consagración de su cuarta Copa Libertadores antes Boca en Madrid.



Habrá un show de fuegos artificiales, una pantalla y gigante y algunas sorpresas. El 9 de diciembre de 2018, el "Millo" se coronó campeón de América al vencer 3-1 al Xeneize.

Your browser does not support the video element.

No faltará la palabra de los jugadores y la del técnico Marcelo Gallardo que recordará la gesta que lo metió en la historia grande del Millonario.



Habrá un show en el campo de juego y que alguna banda será la encargada de ponerle música al festejo. "Turf" está en un 90 por ciento confirmada.

Noticias relacionadas



Una de las sorpresas sería la presencia de Pity Martínez quien está de vacaciones en el país, juega en el MLS, y fue una figura clave en la victoria del equipo de Núñez.