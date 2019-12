Julieta Prandi el día de su casamiento con Claudio Contardi, denunciado por violencia de género.

Julieta Prandi hace un año se fue de la vivienda familiar que compartía con Claudio Contardi y sus hijos. Pero aún hoy, la modelo sigue viviendo un verdadero infierno con su ex. Karina Barrio, abogada de la modelo, relató que Contardi violó la medida perimetral que no le permitía acercarse a la modelo.

La abogada de Prandi dijo que: “Hace unos días, Contardi se hizo presente en un lugar donde ella estaba. Al verla se acercó y entabló un diálogo. No importa tanto cómo se comportó él. El punto es que no podía acercarse, y lo que le provocó a Julieta esa situación fue miedo”.

Prandi radicó la denuncia por esta situación, más allá de que el 11 de diciembre se volverán a ver frente a frente, ya que tienen una audiencia de conciliación por violencia de género, que incluye maltrato psicológico y denuncia por bienes. Hace dos meses la modelo emitió un comunicado redactado por su abogada, en el que detalló cuál era su situación, con el objetivo de preservar a sus hijos.

Noticias relacionadas

"Estando en convivencia, dentro de la casa familiar recibe insultos, malos tratos, hostigamientos en la vida diaria: "...si te separás, me quedo con los chicos", "...vos?? ya estás vieja.. que vas a hacer sin mi.. SI NO SERVÍS PARA NADA??..." Era imposible sostener el programa de INCORRECTAS, como otros tantos otros trabajos, donde los llamados constantes de CONTARDI estaban presentes. El estado de salud de JULIETA estuvo comprometido", dijo su abogada.

"Dentro de la vivienda de MARTINEZ suceden hechos de violencia, incluyendo el HURTO de la billetera de JULIETA PRANDI , horas antes de un viaje laboral a Punta del Este. (viernes 28/12/2018 a las 18hs), como consecuencia no puede viajar, perdiendo la posibilidad de contar con ese dinero. No fue el único trabajo que debió ausentarse. Ese 28 de diciembre, sólo estaban en la casa familiar PRANDI, su hijo menor y la doméstica ... Durante esos días, estuvo INCOMUNICADA debido a que el celular personal de PRANDI desaparece dentro de la vivienda, para recuperarlo DESTRUIDO dentro de un freezer. No pudo comunicarse con nadie entre el 28/12/2019 hasta el 02/01/2019, porque además habían cortado el cable de internet dentro de la vivienda de MARTINEZ".