Zaira Nara al presentaer la noticia del hombre más lindo del mundo.



Zaira Nara desató la furia de las fanáticas de la estrella coreana Kim Seok Jin en medio del programa "Morfi" que conduce. Durante el ciclo contaron que el cantante fue elegido como el hombre más lindo del mundo y Zaira contestó al respecto.

"Me defraudaron, me siento estafada", dijo Zaira al hablar de la elección del ranking. "Es parecido al Chino (Leunis) con un poco de polvo blanco. Tiene un aire al Chino, si lo afeitas y le ponés polvo blanco, es parecido", agregó. A pesar de eso, destacó las cualidades del cantante: "Es lindo, tiene buenos rasgos".

Your browser does not support the video element.

En las redes sociales se viralizó un recorte de los dichos de Zaira y por eso las seguidoras de Kim Seok Jin estallaron contra ella y la acusaron de xenófoba. Ante tanto revuelo, la modelo decidió defenderse: "Evidentemente nadie que escribe abajo vio el programa. La comparación fue con el “Chino” Leunis, como tmb antes comparábamos a un actor con mi marido. Las redes van muy rápido, tanto que es más fácil juzgar que ver un programa completo. Lamento que se mal entienda. De hecho dije que me parecía muy lindo".

Noticias relacionadas