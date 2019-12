Una mujer embarazada de ocho meses desapareció hoy luego de ingresar al baño del hospital San Martín de La Plata, mientras que su marido asegura que recibió un llamado de su esposa en el que alertó que alguien se la estaba llevando contra su voluntad.



Según explicó el hombre, Sandra Sepúlveda esperaba que la anoten en la recepción del centro de salud cuando decidió ir al baño.

En ese momento, su esposo, llamado Mauricio Martínez, se dirigió fuera del establecimiento para fumar un cigarrillo.



El marido de la mujer desaparecida afirmó que el último contacto con Sandra fue unos minutos después a través de una llamada telefónica en la que le alcanzó a decir: "Mauricio ayúdame que me están llevando no sé dónde".



A partir de allí no se supo más nada de ella, por lo que la Policía comenzó un exhaustivo rastrillaje en la zona y los investigadores revisarán las imágenes de todas las cámaras de seguridad de los alrededores del hospital. La denuncia fue radicada en la Comisaría Novena.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

En tanto, un amigo de Martínez utilizó la red social Facebook para difundir un mensaje y pedir que se aporten datos que ayuden a esclarecer lo sucedido.



"Hoy a las 7:45 se dirigieron al hospital San Martín, ya que tenían la cesárea programada. Antes de hacer el ingreso para la internación, ella fue hasta el baño y luego de unos minutos mi amigo recibió un llamado de Sandra pidiéndole ayuda", señala la publicación.



Sandra Sepúlveda tiene piel clara, contextura media, cabello castaño oscuro largo y mide 1,60 metros, mientras que la última vez que fue vista vestía una campera negra, una calza del mismo color, zapatillas blancas y un bolso marrón.