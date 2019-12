Yanina y Diego en los Martín Fierro

Se terminó el amor para Yanina y Diego Latorre, la panelista de LAM confirmó la noticia en el programa conducido por Ángel De Brito y dio detalles.

“Estoy separada hace seis meses", comenzó y reveló que no lo dijo antes por la participación de Lola en el Bailando y querían "cuidarla”.

“De un día para el otro Diego ya no fue a las previas porque no la quería incomodar, para que no le preguntaran a ella. Yo quería que (Lola) haga su camino sin hacer nada sucio ni mediático hablando de sus padre”, explicó.

Respecto a los motivos, explicó: “Soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño o amor”.

"Yo tomé la decisión, él se enojó y se sintió abandonado. Ahora ya no vive en casa. Nos vamos a ir de vacaciones juntos pero sin dormir en el mismo cuarto", dijo.