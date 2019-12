La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren fueron procesados hoy por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga supuestas negociaciones incompatibles del exfuncionario por poseer acciones de la petrolera Shell.



Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el magistrado decidió el procesamiento de ambos al entender que había pruebas suficientes respecto a la acusación de negociaciones incompatibles con las funciones públicas contra Aranguren y por supuesto encubrimiento y abuso de autoridad por parte de Alonso.



La causa investiga el rol de Aranguren en su paso por el ex- Ministerio de Energía y Minería y si afectó su desempeño el hecho de poseer acciones de la petrolera que supo dirigir, mientras que Alonso es cuestionada por una supuesta falta de control de esa situación: el expediente se originó a mediados de 2016 con una denuncia de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.



Días atrás, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción había prestado declaración indagatoria y había rechazado las acusaciones en su contra.



"No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria. Cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo, no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada y desempeñé mi función con total integridad, probidad y buena fe", había manifestado la funcionaria nacional en el escrito presentado en Comodoro Py.



En su declaración, Alonso había brindado detalles sobre las actuaciones de su organismo ante el posible conflicto de intereses de Aranguren al frente del entonces Ministerio de Energía y Minería por su pasado como director de la petrolera Shell en la Argentina.



En ese sentido, había destacado que le dio intervención a otros organismos, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que en una auditoría subrayó que Aranguren no intervino en procesos vinculados con Shell por haber delegado la firma en el entonces secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.



"No encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA", había manifestado Alonso, que había solicitado que se dicte su sobreseimiento tras el análisis de la prueba presentada.