El presidente electo, Alberto Fernández, afirmó que está "muy contento" con su Gabinete y señaló que a todos los conoce y sabe "de su calidad moral y técnica".

"Es la tercera vez que participo del armado de un Gabinete y estoy muy contento con el resultado que estamos logrando. A todos los conozco, se de la calidad moral y la calidad técnica de cada uno", resaltó Fernández.

El mandatario electo comenzó la conferencia de prensa con la presentación de sus ministros uno por uno, dedicándole unas palabras a cada uno.

"Somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad, y así como tuve la enorme preocupación por que los bloques legislativos se unifiquen, quise que esa misma unidad se refleje e el gobierno y creo haberlo cumplido", expresó Fernández en sus oficinas de Puerto Madero, acompañado por los futuros ministros y funcionarios.

Además, Fernández, convocó a sus ministros a hacer "la epopeya" y dijo que juntos tienen la oportunidad de "protagonizar un momento único de cambio" en la Argentina.

“A todos los convoco a hacer la epopeya. La mayoría están teniendo la oportunidad de ingresar a la función pública para protagonizar un momento único de cambio", expresó Fernández en conferencia de prensa.

Primero presentó a Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), a quien definió como su mano derecha, y luego a Cecilia Todesca, quien será la vicejefa de Gabinete. "Pondrá la impronta que reclama la Jefatura en temas económicos", dijo sobre Todesca. "Le gusta ejercer la política como a mí, en base al diálogo", agregó.

"La Cancillería quedará en manos de mi amigo de casi toda la vida Felipe Sola", dijo luego, y definió a Solá como alguien que no necesita mucha presentación. Destacó que fue un "excepcional gobernador de Buenos Aires".

Después agregó: "El ministro de Salud, como es obvio, tiene que ser Ginés. Nadie conoce lo que pasa en la salud de la Argentina como Ginés González García".

Luego se refirió al Ministerio de Seguridad: "La seguridad se resuelve con igualdad y no a los palos", dijo, y agregó: "Y para eso recurrí a Sabina Frederic".

En tanto, Martín Guzmán será el ministro de Economía. El titular de esa cartera era la única incógnita que quedaba resolver hasta el día de hoy. "Fue formado en la elite universitaria de los EE.UU. y es alguien ha quien he consultado mucho. Es una alegría que vuelva a Buenos Aires para hacerse cargo de las cuestiones macro de la Argentina. Deposito una enorme confianza en él", dijo Fernández.

Además, presentó a Tristán Bauer en el Ministerio de Cultura. "Es alguien a quien admiro. Los pueblos necesitan calmar el hambre, pero también alimentar el espíritu", dijo.

Con respecto a la cartera de Justicia, dijo que es un área donde se necesita "mucho trabajo". "Tengo una confianza absoluta en Marcela Losardo. Hará la justicia que los argentinos nos merecemos".

"Hemos elevado a rango de Ministerio a Turismo y Deportes, y tenemos ahí a un debutante que es Matías Lammens. Confío mucho en él", agregó Fernández.

Con respecto a la Secretaría Legal y Técnica, que encabezará Gustavo Beliz, dijo: "Gustavo Beliz dejó nuestro gobierno en condiciones que no quiero recordar y se fue casi 15 años a trabajar al BID. Fue uno de los reencuentros más lindos que tuve en mi vida".

Sobre Carlos Zannini, quien estará a cargo de la Procuración del Tesoro, dijo: "Ojalá sientas que es una forma de reinvindicarte por esos 107 días que estuviste en cárcel sin merecerlo".

Victoria Donda, a quien Fernández definió como "eterna luchadora por la igualdad", estará a cargo del Inadi.

En sus oficinas de Puerto Madero tras presentar uno por uno a sus ministros y secretarios, el mandatario electo sostuvo que reciben el país con "casi 41 puntos de pobreza".

"Uno trata de buscar ahí las bases sólidas y es difícil encontrarlas", señaló el líder del Frente de Todos.

Y agregó: "Les agradezco a todos por aceptar y acompañarme, pónganse a trabajar ahora".

El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró que con el FMI están "trabajando" desde hace semanas y pidió a los argentinos que "estén tranquilos porque estamos ocupados en el tema".

Fernández aseguró: "Con el FMI estamos trabajando, es un trabajo que debe hacerse silenciosamente".

“Que los argentinos estén tranquilos que estamos ocupados en el tema y ocupados desde hace semanas", destacó el mandatario electo.