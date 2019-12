Evo Morales, REUTERS

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, viajó de México a Cuba para una consulta médica. Morales llegó a México a mediados de noviembre en condición de asilado luego que el Ejército de Bolivia solicitó su renuncia en medio de acusaciones de fraude tras su triunfo en las elecciones presidenciales de octubre.

Tras su salida de México definitiva, tendría pensado instalarse en Argentina, una vez que Alberto Fernández tome posesión del cargo, el próximo martes, según consignó El País.

La Cancillería mexicana confirmó el viaje: "Según nos informó, se trata de un viaje temporal", ha asegurado el portavoz de Exteriores, Roberto Velasco, a través de Twitter. En tanto, el Gobierno mexicano ha brindado tanto a Morales, como al que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera como a la exministra de Salud, Gabriela Montaño una identificación que, como asilado, le permite entrar y salir del país.

La intención de Morales, según las mismas fuentes, es instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y poder reunirse con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS).

El ex presidente esperará hasta la próxima semana o la siguiente, según las fuentes consultadas, para volar hacia Argentina. No obstante, no está descartado que se desplace directamente desde La Habana.

Desde que llegó a México, Morales ha pasado la mayor parte del tiempo en una base militar del Gobierno de ese país y en la última semana se había desplazado a una casa particular. En tanto, su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también estudia la posibilidad de instalarse en nuestro país. Según las fuentes consultadas, García Linera tampoco descarta permanecer en México, donde se ha recibido una serie de ofertas para poder impartir clases en universidades.