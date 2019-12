Alberto Fernández asumirá el próximo martes, NA

Alberto Fernández asumirá el martes 10 de diciembre como nuevo Presidente en una ceremonia en el Congreso, donde ante la Asamblea Legislativa la Vicepresidenta entrante, Cristina Kirchner, le tomará juramento y luego el mandatario saliente, Mauricio Macri, le entregará la banda y el bastón.



Por la mañana, la escolta presidencial del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín‘ recogerá a Fernández en su residencia de Puerto Madero para acompañarlo hasta el Honorable Congreso de la Nación, junto a tres representantes de las Fuerzas Armadas, de la marina, del ejército y de la aeronáutica.



Poco antes de las 11:00, horario al que será convocada la Asamblea Legislativa, se producirá la llegada del presidente electo al Palacio Legislativo, donde se encontrará en el Salón Azul con la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner. .



Allí, Fernández será recibido por la Comisión del Exterior del Honorable Congreso de la Nación en la explanada e inmediatamente después, junto con Cristina Kirchner, será conducido al recinto por la comisión del interior previamente designada. .

Alberto Fernández, presidente electo, y Cristina Kirchner, vice electa

Tanto el Presidente entrante como el saliente, ingresarán al recinto para que luego la vicepresidenta Gabriela Michetti tome juramento a su par entrante, Cristina Kirchner, quien luego quedará a cargo de la Asamblea Legislativa.

Michetti tomará juramento a Fernández como nuevo Presidente y acto seguido el Escribano Mayor de Gobierno leerá el Acta correspondiente y se procederá a la transmisión de insignias, en la que Macri le entregará a su sucesor la banda y el bastón de mando presidencial.



Posteriormente, Fernández y Cristina Kirchner firmarán el Acta Notarial ante el Escribano General de la Nación y una vez finalizada esta ceremonia, el Presidente procederá a dar un discurso con motivo del inicio de su mandato presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Tras el discurso se dará por finalizada la Asamblea Legislativa y el nuevo presidente se subirá a un auto oficial junto a la su pareja, Fabiola Yañez, mientras que Cristina Kirchner abordará otro vehículo que bajarán por la Avenida de Mayo hasta la Casa de Gobierno.



Allí, Fernández en primer término cumplirá el protocolo de recibir el saludo de las delegaciones extranjeras que desembarcarán en Buenos Aires a saludarlo.

Gabinete anunciado por Fernández, NA

Una vez que lleguen a la Casa Rosada la fórmula presidencial hará jurar a sus ministros, aproximadamente 17:30, en el Salón Blanco y luego se realizará el saludo protocolar a las delegaciones extranjeras.



Hasta ahora confirmaron su presencia jefes de Estado del más variado color político: desde el presidente de Cuba Miguel Diáz Canel y el ex presidente de la isla Raúl Castro, pasando por Abdo Benítez de Paraguay; el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez y su sucesor Luis Lacalle Pou; el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar; el presidente de España Pedro Sánchez y posiblemente la Baronesa Hooper en representación del gobierno británico.

No vendrán Lula Da Silva ni Evo Morales, aunque habían sido invitados. Pero los allegados a Fernández dijeron que “hay impedimentos personales” que harán imposible esas presencias.

Está previsto que Alberto Fernández emita allí un discurso no muy extenso y que Cristina Kirchner salude también a la multitud, aunque no está previsto que hable.