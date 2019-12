Mauricio Macri, NA

El presidente Mauricio Macri encabeza hoy una marcha en Plaza de Mayo bajo la consigna "Más juntos que nunca", en la que sus militantes lo despedirán a tres días de dejar el cargo.





Según está previsto, la concentración frente a la Casa Rosada comenzó a las 18:00 de este sábado.

El mandatario hablará en un palco ubicado por delante de la Casa de Gobierno, confirmaron fuentes oficiales a NA.



Será el último encuentro del jefe de Estado con sus militantes y simpatizantes antes de dejar el poder y de encarar una nueva etapa política como opositor.



En tanto, este domingo el líder del PRO transmitirá a través de sus redes sociales "Momentos", una suerte de entrevista íntima en la que hablará de su gestión y de otros temas.

Noticias relacionadas

A lo largo de los últimos días, Macri difundió fragmentos de esa producción audiovisual: en esos adelantos, el Presidente habló sobre su sucesor, Alberto Fernández; sobre su padre, Franco Macri; su esposa, Juliana Awada; y el kirchnerismo.