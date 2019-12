Una vedette trans aseguró que Diego Latorre le hizo una propuesta indecente cuando se cruzaron a la salida de un bar, en un escándalo que vuelven a involucrar al comentarista de fútbol con la infidelidad.

La joven es Julieta Biesa, que años atrás se hizo conocida por haber sido parte del reality Soñando por bailar. Ahora Biesa realizó su descargo en CANAL 26, durante la emisión de "Me Gusta la Tarde" en donde rectificó todo sus dichos a pesar de las desmentidas de Latorre.

Your browser does not support the video element.

"Estoy un poco triste por algunas cosas que me sucedieron. Lo que conté es real y así sucedió. Me llamaron sobre que no podía hablar y que debía tener cuidado, conté lo que me pasó como una anécdota. Siento miedo teniendo en cuenta lo que le pasó a Natacha", disparó la vedette.

Sobre las versiones de que Latorre le iniciará acciones legales, afirmó: "No tengo nada que me pueden sacar, siempre fui con la verdad. Que hagan lo que quieran. A mí Burlando me dijo que Latorre se lo reconoció, soy una persona humilde y que me saquen lo que quieran porque siempre fui con la verdad".

Your browser does not support the video element.

"¿Ahora me quieren hacer juicio por qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? A mí me llamaron de una producción, del programa de Moria, todo pasó porque un amigo en común con Celina Rucci se lo contó y simplemente no tengo nada que decir", aseveró.

"Lo bueno es que hay testigos y que está esto (señala el celular), todo terminó con lo que se filtró de los audios", afirmó.

"A mi me da lástima Yanina porque la veo súper enamorada. Yo decidí hablar por la forma en que él me trató, tengo la grabación en la que él (Burlando) me cuenta que Latorre se lo confirmó", agregó.



"Me dijo cosas burdas y me pareció desagradable, pero le di me teléfono porque estaba borracha y me quería divertir", cerró.