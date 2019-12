Luciano Castro, PH

Luciano Castro y Sabrina Rojas hicieron un repaso de lo sucedido tras el escándalo por la filtración de fotos íntimas del actor y cómo lo hablaron en el marco familiar.

Rojas recordó que en el verano pasado tuvieron una crisis y que “cada uno hizo de su vida lo que quiso”. Y cuando se reconciliaron se contaron el uno al otro qué hicieron “porque somos públicos y puede saltar”.

En ese marco, él le dijo a su esposa que había mandado fotos íntimas a través de las redes sociales, también se lo confió a su hijo, ya que era consciente de que fue un error y de que en algún momento podrían salir a la luz.

Noticias relacionadas

Al respecto y con mucha emoción, el actor reveló cómo fue esa charla con su hijo mayor: “Mis hijos son lo mejor que tengo”, comenzó.

"La charla con mi hijo es distinta a la de mi mujer. Para mí es mucho más angustiante hablar con mi hijo que con mi esposa, porque uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre, y pensar cómo puede afectar y cómo puede llegar el efecto rebote a él. Pero mientras yo pueda hablar con él, y lo pueda tener cerca...”, siguió.

“Tuvimos una buena charla. Me dijo cosas que no me gustaban, pero prefiero tener un hijo que me diga las cosas en la cara de frente y cosas feas, cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso y que diga ‘si papi, no pasa nada’. Entonces yo estoy orgulloso y feliz de tener el hijo que tengo”, destacó.

El actor también reconoció que recordarlo le genera “mucha emoción”. “No es para causar ternura, porque el tema de ser consciente pasa por otro lado. A mí me emocionan mis hijos porque son lo mejor que tengo”, enfatizó en el marco de su visita al Programa PH - Podemos Hablar.

Sobre la relación de pareja, expresaron que fue “una capacidad de diálogo enorme" lo que los hizo salir adelante.

Your browser does not support the video element.

Video Gentileza Telefé