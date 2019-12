Banana en la pared en el Art Basel Miami

El artista italiano Maurizio Cattelan presentó una nueva obra de arte contemporáneo, que consistía en una banana pegada a la pared con cinta adhesiva titulada “Comediante”. El mismo se vendió dos veces en la feria de arte Art Basel en Miami por USD 120.000.

Otro artista plástico, David Datuna, sorprendió cuando despegó la fruta de la pared, peló la cáscara y comió el plátano. Mientras se la comía dijo: “Arte performático, artista hambriento”.

El artista compartió las imágenes y aseguró: “Me encantan las obras de arte de Maurizio Cattelan y realmente me encanta esta instalación. Es muy deliciosa”.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El provocador artista es el autor de la serie Viewpoint of Millions, en la que utiliza una técnica con la cual suspende una red de lentes ópticos sobre un collage a gran escala de fotografías, artículos de periódicos, recortes de revistas y pinturas.

La banana de Cattelan, uno de los artistas contemporáneos más conocidos del planeta, buscaba provocar a través del humor. No era una pieza única porque se realizó una tercera banana, que está valuada en USD 150.000, que espera ser adquirida por algún museo.