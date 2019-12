River a puro festejo, fotos Twitter River

La derrota consumada de River ante San Lorenzo por Superliga inició la cuenta regresiva en el Monumental, con una fiesta enorme, llena de emociones, shows y despligue audiovisual por el primer aniversario de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid.

El juego de luces del estadio, y de los hinchas con celulares, fueron otra postal con Los Palmeras y su hit "La Chola" como banda de sonido para mofarse de Boca.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró hoy desatado en los festejos junto a los hinchas por el primer aniversario del triunfo sobre Boca en la Copa Libertadores, del que participó Gonzalo "Pity" Martínez, y reconoció que, por más que haya derrotas, "ésa victoria no la va a borrar nadie".



"Seguiremos perdiendo seguramente algunos partidos, pero no la va a opacar nadie, ésa no la va a borrar nadie", lanzó Gallardo, micrófono en mano, en el medio del campo de juego del "Monumental", para recibir la ovación de los hinchas.

Enseguida, el "Muñeco" se puso a entonar cánticos con los propios fanáticos, siempre haciendo referencia a aquella victoria por 3-1 en Madrid sobre el "Xeneize".

Esa situación, incluso, provocó las sonrisas de sus jugadores, que lo escuchaban atentamente a un costado de la cancha, pese a la bronca que acumulaban por la reciente derrota frente a San Lorenzo por la Superliga.

Dentro de ese grupo estuvo Gonzalo "Pity" Martínez, quien fue especialmente invitado para participar de la celebración y recordar en detalle aquella corrida al arco vacío que sentenció la historia en el "Santiago Bernabeu".

También estuvo el uruguayo Rodrigo Mora, retirado de la práctica profesional por un problema de salud, pero que formó parte del trayecto de gestión de Gallardo, que en cinco años le entregó diez títulos al "Millonario".

El festejo había arrancado con un mosaico de papeles sobre la platea alta San Martín, que formaba la fecha "9 DIC", en referencia a lo ocurrido hace un año.