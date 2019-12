Empleados del gobierno de la Ciudad desmontaron esta madrugada las rejas que dividían la Plaza de Mayo.



De esa manera se cumplió un pedido que el presidente electo, Alberto Fernández, le hizo al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Your browser does not support the video element.

El futuro ministro de Defensa, Agustín Rossi, remarcó que "la quita de las rejas de Plaza de Mayo tiene un valor enorme, la dirigencia política ya no está alejada de la sociedad".



En una reunión que ambos mantuvieron en Puerto Madero, Rodríguez Larreta accedió a iniciar el retiro del enrejado que había sido colocado en 2018.



Noticias relacionadas

Luego de la reunión entre ambos dirigentes, Alberto Fernández había expresado a través de Twitter: "En la campaña electoral reclamé que levantaran las rejas que hoy distancian a la Casa Rosada de los argentinos".



"Horacio Rodríguez me transmitió su voluntad de retirarlas el 9 de diciembre", escribió el futuro mandatario.