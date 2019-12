El joven fue hallado sin vida 11 días después de desaparecer

El joven Jonathan Colares desapareció el 26 de noviembre en la localidad bonaerense de Magdalena fue encontrado sin vida en una zona rural a 100 metros del lugar donde habían reportado su desaparición.



Una de las hipótesis de los investigadores es que se podría haber suicidado ya que apareció ahorcado. A raíz de este rumor, su tía Gladys habló con RADIO LATINA y manifestó su hipótesis sobre lo que sucedió.



Los padres del joven habían denunciado su desaparición en dos oportunidades. La primera fue el 28 de noviembre en una comisaría de Magdalena, donde vive su familia. Mientras que la segunda, fue en la Dirección Departamental en la ciudad de La Plata, donde estudia una de sus hermanas.

"Todavía no hay noticias, esperamos que traigan el cuerpo de La Plata y sólo sabemos que apareció ahorcado. No sabemos qué pensar, no creo que se haya quitado la vida pero las pericias informarán lo que pasó", manifestó en el ciclo "El Exprimidor".

"Era el mimado de la familia, todo lo que quería se lo dábamos... era el nene de mamá. Estaba trabajando y estudiando, iba al campo con el padrino y no sabemos qué pasó", agregó.

"¿Qué chico no tiene discusión con un padre? El siempre venía después de eso y hacía como si nada. Eran muy unidos entre ellos, fue una discusión y se fue pero nada más", aseveró.

"Nadie pensó que podrían pasar tantos días después de irse. No hay explicaciones para entender lo que pasó, no dejó aparentemente nada para hacernos pensar que se quitara la vida", cerró.