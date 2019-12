Captura del momento de la salvaje pelea

Durante la madrugada del domingo se desató una brutal pelea dentro de la Facultad de Trabajo Social de La Plata, donde se llevaba a cabo una fiesta de egresados que casi termina en tragedia.

¿Qué sucedió? dos personas de dos bandos se enfrentaron de forma feroz, tal como lo registró un video que ya se hizo viral en las redes sociales. Los jóvenes, entre patadas, piñas y hasta uno de ellos portando una botella de cerveza en sus manos, se trenzaron a golpes y de milagro no hubo que lamentar heridos de gravedad.

La pelea fue en el edificio de 9 y 63, en el mismo donde horas antes docentes de esa casa de estudios estaban dando clases y con protagonistas que estudian para brindar ayuda y contención social, se desató una verdadera batalla campal.

Noticias relacionadas



Testigos contaron que los jóvenes estaban tan alcoholizados que terminaron en un estado lamentable que terminó en una feroz pelea.

Your browser does not support the video element.

El video muestra como a un joven le pegaron una patada en la cabeza y quedó inmóvil en el suelo, como así también otro de los "luchadores", con una botella en su mano, amenaza a otro con pegarle.