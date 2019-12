Zozibini Tunzi representando a Sudáfrica junto a las demás participantes.

Todos los años Miss Universo se convierte en tema de conversación, ya sea por aquellos amantes al certamen o por los detractores que aparecen para criticar la idea de seguir juzgando a las mujeres por su belleza.

El certamen transcurrió con normalidad en el Tyler Perry Studios, en Atlanta, Estados Unidos. Se presentaron mujeres de 90 países para convertirse en la única Miss Universo, siendo la representante de Sudáfrica Zozibini Tunzi, la ganadora del certamen.

Zozibini Tunzi es una mujer africana que entre sus prioridades tiene seguir apoyando a la gente de comunidades pobres en aquel continente. El certamen que al día de hoy evalúa no solo la belleza física sino el conocimiento del contexto social, económico y político del mundo, se inclinó por la sensibilidad de la sudafricana.

Sofía Aragón Torres fue elegida entre las mejores 10, luego entre las 5 finalistas, para finalmente quedar en el Top 3 de las participantes que quedan más cerca de la corona.

Por su parte, MadisonAnderson, de Puerto Rico, quedó en segundo lugar y podrá efectuar funciones en caso de faltarZozibiniTunzi. La representante de Puerto Rico, ante el nulo apoyo que le había dado Donald Trump ante los innumerables desperfectos que todavía presenta la isla luego del huracán María.

La corona que adornará el reinado de Zozibini Tunzi fue hecha en convenio con la joyería Mouawad, empresa suiza que creó la corona que catalogaron como Power Of Unity, la cual cuenta con un gran diamante canario dorado de 62,83 quilates y que fue ubicado en la parte central de la corona.

La coronación de Miss Sudáfrica al transformarse en Miss Universo.

Ahora solo queda que la representante de Sudáfrica comience con su administración y se encargue de las responsabilidades que tiene una líder de opinión hecha con el apoyo y el cariño del público y que trae sobre la espalda la responsabilidad de ser la mujer más bella del mundo, defendiendo que no es la belleza la cosa más importante del mundo.