La gestión de Miguel Lifschitz en Santa Fe termina el martes en escándalo por un desvío de 15 millones de pesos que denuncian, debía utilizarse para Seguridad Pública y se usó para sustentar el recital de Los Palmeras en el Obelisco.



El show tuvo lugar en 2018 y desde entonces reposa en algún cajón del Ejecutivo un pedido de informes aprobado por la Legislatura, de autoría del diputado Sergio Más Varela (Juntos por el Cambio).

"Los ciudadanos de la provincia merecen una mínima justificación de semejante movida millonaria. Es verdad que esa plata no es sacada del Ministerio de Seguridad, pero sí de la finalidad Seguridad Pública, que es otra clasificación presupuestaria y que incluye a todas las jurisdicciones que pueden brindar esos servicios”, dijo el legislador radical, Horacio Ríos, quien fue de los primeros en denunciarlo y agregó que "desde 2018 espera una explicación".



La investigación también intenta dilucidar si los fondos fueron destinados exclusivamente a ese evento, o a otros más.

El dinero del que se habla, no sólo se utilizó para pagar el sueldo de la banda, también para organización, sonido, iluminación y televisación en vivo de los espectáculos monitoreados por el área que conduce el secretario de Comunicación de la gestión Lifschitz.