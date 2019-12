SUBE Digital permite pagar el transporte público con solo apoyar el teléfono en el validador y será opcional, funcionando en teléfonos con sistema operativo Android y antena NFC.

El proyecto en el cual se encuentran trabajando desde febrero estaría disponible el próximo año. Se trata de la posibilidad de poder pagar el transporte público directamente con el celular.

El mismo permitirá comprar y cargar digitalmente. Luego, para usarla no será necesario estar conectado ya que esa operación seguirá siendo offline para asegurar siempre la posibilidad de pago y la velocidad de la transacción para no depender de conexiones y evitar que se formen colas.



Para poder tener la SUBE en el celular, será necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android y antena NFC para que sea compatible con el validador de SUBE.

Desde el celular se va a poder ver el saldo que contiene la SUBE y los últimos viajes realizados. También se podrá automatizar la carga para nunca más quedarse sin saldo. Otro beneficio será que ya no se perderá, aunque se cambie el equipo, siempre se va a disponer de la SUBE digital con el usuario y clave.

SUBE, es uno de los sistemas de pago del transporte más amplios y sería el primer país de Latinoamérica en poder pagar el transporte directamente con el celular.