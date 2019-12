Leonardo Ponzio, actual jugador de River, NA

Los jugadores argentinos Leonardo Ponzio, Nicolás Bertolo y Leonardo Franco, éste último ya retirado, fueron absueltos por la Justicia española en la causa en la que se investigaba un caso de corrupción en un partido de la Liga, en la temporada 2010-2011.



Así lo decidió el juzgado de lo penal 7 de Valencia, tras dar a conocer el veredicto contra los 36 futbolistas acusados de corrupción deportiva, por el supuesto arreglo de un partido disputado hace ocho años.



La Justicia investigaba si en el partido entre Levante y Zaragoza, los jugadores argentinos eran integrantes de éste último, hubo un "arreglo" para beneficiar al club "maño", que necesitaba ganar para salvarse del descenso y terminó venciendo por 2 a 1.



En su momento, ante la Justicia, Ponzio admitió que recibió 85.000 euros, pero dijo que luego los devolvió: "Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor y que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda".



Incluso el propio Ponzio explicó que en su momento cometió "una equivocación".

El fiscal del juicio había solicitado dos años de prisión para todos los involucrados, pero la Justicia no encontró pruebas suficientes para condenarlos.



No obstante, sí fueron condenados dos directivos del Zaragoza, Agapito Iglesias (era el presidente) y Javier Porquera, quienes deberán cumplir un año y tres meses de cárcel por falsedad documental.

Este fue el primer juicio por el supuesto arreglo de un partido, no solo en el fútbol español, sino también a nivel mundial.



El partido se había disputado el 21 de mayo de 2011, en cancha del Levante y Zaragoza debía ganar para evitar perder la categoría, algo que consiguió con los goles de Gabi, ya que venció por 2-1.



Ese día el arquero Leonardo Franco y el mediocampista Leonardo Ponzio fueron titulares, mientras que Bertolo ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo.



La denuncia ante la Justicia fue realizada por Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España (LFP), ya que un jugador del Levante le habría reconocido el pago de un soborno a los jugadores de Levante