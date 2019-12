LO NUEVO DE NETFLIX. Escuadrón 6.

Este viernes 13 de diciembre llega a Netflix la película "Escuadrón 6" (6 Underground), otro de los films que no te podés perder y que podés ver a través de Telecentro.

"¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no"... así presenta la sinopsis de este film que atrapará a todos.

"Escuadrón 6" presenta un nuevo tipo de héroe de acción. Seis personas provenientes de distintos rincones del mundo y que son las mejores en lo que hacen fueron elegidas por sus habilidades y su único deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. El equipo cuenta con un enigmático líder (Ryan Reynolds) cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán recordados, sus acciones no pasen al olvido.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Dirección: Michael Bay

Guión: Paul Wernick y Rhett Reese

Producción: David Ellison, Don Granger, Dana Goldberg, Ian Bryce

Coproducción: Jonathan Hook, Michael Kase

Producción ejecutiva: Matthew Cohan

Elenco: Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel García-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi y Dave Franco